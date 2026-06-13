राजस्थान की नि:शुल्क दवा योजना पर संकट: 800 में से आधी दवाएं भी उपलब्ध नहीं

Rajasthan Mukhyamantri Nishulk Dava Yojna: राजस्थान की महत्वाकांक्षी निशुल्क दवा योजना इन दिनों दवाओं की कमी से जूझ रही है। योजना के तहत 800 से अधिक प्रकार की दवाएं सूचीबद्ध हैं, लेकिन वर्तमान में चिकित्सा संस्थानों को इनमें से आधी से भी कम दवाओं की नियमित आपूर्ति हो पा रही है। इसका सबसे अधिक असर मेडिकल कॉलेजों से जुड़े बड़े अस्पतालों पर पड़ रहा है, जहां गंभीर और जटिल रोगों के मरीजों का उपचार किया जाता है।