कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ रिलीज, जोधपुर में हुए ग्रैंड प्रीमियर में 6 रियल हीरोज को किया सम्मानित

कार्यक्रम में फिल्म की विषयवस्तु पर भी चर्चा की गई। 'भारत भाग्य विधाता' 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म मुंबई के कामा अस्पताल में घटित वास्तविक घटनाओं को दर्शाती है, जहां डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर 400 मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। फिल्म आतंकियों या सुरक्षा बलों की बजाय उन अस्पताल कर्मचारियों की बहादुरी और मानवता को केंद्र में रखती है, जिन्होंने संकट की घड़ी में अदम्य साहस का परिचय दिया। फिल्म में कंगना रनौत एक नर्स की भूमिका निभा रही हैं, जो कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व संभालते हुए मरीजों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करती है। अस्पताल के भीतर घटित घटनाओं और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तथा कर्तव्यनिष्ठा को फिल्म में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है।