राजस्थान में फिर एक्शन मोड में आए मंत्री मदन दिलावर, 11 ग्राम पंचायतों के अफसर पर गिरी गाज, सीकर में भी हुई थी ऐसी ही कार्रवाई

गौरतलब है कि इससे पहले सीकर जिले में भी मंत्री मदन दिलावर के दौरे के बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 अधिकारियों को निलंबित किया था। स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। विभागीय आदेशों के तहत विभिन्न पंचायत समितियों के विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी और अभियंताओं को निलंबित किया गया था। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े कई को-ऑर्डिनेटरों को पदमुक्त करने और संबंधित जिला परिषद अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए थे। ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को हटाने के साथ कई ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी।