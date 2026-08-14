Bundi Nikaay Chunav: नैनवां में 30 साल में दूसरी बार अध्यक्ष पद अनारक्षित, देई और हिण्डोली को पहली बार मिलेगा चेयरमैन

देई नवगठित नगरपालिका देई मे पहली बार चुनावो के जरिए एससी महिला चेयरमेन बनेगी। आरक्षण से लॉटरी निकलने के बाद सीट निश्चित होने पर अब सियासी गणित शुरू हो गये। राजनीतिक दल पार्टी के एससी उम्मीदवारो मे चेहरे की तलाश करना शुरू कर दिया। वही अनारक्षित वर्ग से नगरपालिका चेयरमेन बनने का सपना देखने वालो को आरक्षण की लॉटरी निकलने के बाद निराशा हाथ लगी। सोशल मीडिया पर एससी वर्ग से उम्मीदवारी के साथ बधाइयां देने लगे है। चेयरमेन के लिए वार्ड की लॉटरी मे एसी महिला सीट को लेकर भी चर्चा रही। वही जागरूक लोगो ने काबिल चेयरमेन का चुनाव करने व विकसित शहर बनाने वाले बोर्ड के चुनाव पर भी चर्चा की। जिससे ग्राम पंचायत से नगरपालिका बनने के बाद गांव को शहर बनाया जा सके। नगरपालिका देई मे 20 वार्ड मे 9880 कुल मतदाता है। जिनमे पुरूष मतदाता 4985 व महिला मतदाता 4895 है।