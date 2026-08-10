11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बूंदी

Rajasthan : बच्चों के सामने हेडमास्टर को लात-थप्पड़ और डंडे से पीटा, 3 शिक्षकों पर मामला दर्ज

Rajasthan : बूंदी के एक स्कूल में शिक्षकों को निर्देश देना हेडमास्टर को भारी पड़ गया। विद्यालय के ही 3 शिक्षकों ने बच्चों के सामने ही हेडमास्टर की लात-घूंसों, थप्पड़ों और डंडे से पिटाई की।
2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 10, 2026

bundi gendoli school 3 teachers beat up headmaster case registered

Bundi Gendoli School : फोटो - AI

Rajasthan : राजस्थान के बूंदी जिले के गेण्डोली थाना क्षेत्र के काली तलाई गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर शिक्षकों को निर्देश देना हेडमास्टर को भारी पड़ गया। विद्यालय के ही तीन शिक्षकों ने बच्चों के सामने हेडमास्टर तुलसीराम बैरवा के साथ लात-घूंसों, थप्पड़ों और डंडे से मारपीट की। इसके बाद उन्हें कमरे में ले जाकर गला दबाने का भी आरोप है। इस घटना के बाद विद्यालय में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पीड़ित हेडमास्टर गेण्डोली थाने पहुंचे और रिपोर्ट दी। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर तीन शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं, पीड़ित का खटकड़ चिकित्सालय में मेडिकल मुआयना कराया गया है।

थानाधिकारी सुरजीत सिंह ने बताया कि हेडमास्टर तुलसीराम बैरवा ने रिपोर्ट में बताया कि सोमवार सुबह करीब 9 बजे उन्होंने बूंदी जिले के गेण्डोली थाना क्षेत्र के काली तलाई गांव स्थित विद्यालय में कार्यरत शिक्षक मुकट बिहारी को स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए थे। आरोप है कि निर्देश से नाराज होकर शिक्षक ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार मीणा डंडा लेकर मौके पर पहुंचा और बच्चों के सामने ही हेडमास्टर के साथ लात-थप्पड़ों और डंडे से मारपीट करने लगा। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक हरिशंकर मीणा ने भी हेडमास्टर के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान हेडमास्टर का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास भी किया गया।

अन्य शिक्षक देखते रहे

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि घटना के दौरान विद्यालय में मौजूद अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं भी मौके पर थे, लेकिन किसी ने हेडमास्टर को छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। बच्चों के सामने हुई मारपीट से विद्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया।

पहले से चल रहा था मनमुटाव

हेडमास्टर की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में विद्यालय में शिक्षकों के साथ लंबे समय से मनमुटाव होने की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार तुलसीराम बैरवा करीब एक वर्ष से हेडमास्टर का चार्ज संभाल रहे हैं। आरोप है कि कुछ शिक्षक उनके निर्देशों का पालन नहीं करते थे। पूर्व में भी उनके साथ कथित रूप से बदतमीजी की घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं की जानकारी उच्चाधिकारियों को दिए जाने का भी दावा किया गया है।

अधिकारियों को घटना की जानकारी नहीं

घटना के बाद भी संबंधित पीईओ ओम प्रकाश और शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी। सीबीईओ के. पाटन मधु वर्मा ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। जानकारी लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Rajasthan Government Job : राजस्थान में 600 चिकित्सा अधिकारियों की होगी भर्ती, मंत्री ने दी मंजूरी, विज्ञप्ति जल्द

ये भी पढ़ें
rajasthan 600 medical officers will be recruited minister khimsar approval

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2026 09:54 pm

Published on:

10 Aug 2026 09:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Rajasthan : बच्चों के सामने हेडमास्टर को लात-थप्पड़ और डंडे से पीटा, 3 शिक्षकों पर मामला दर्ज

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi News : बूंदी सरकारी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत, नाराज परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप

bundi government janana hospital pregnant woman died angry family ruckus
बूंदी

बूंदी डबल मर्डर केस: चौकीदार समेत 2 लोगों की हत्या का आरोपी 100 घंटे में गिरफ्तार, शराब पार्टी में हुआ था विवाद

bundi double murder case
बूंदी

Bundi : अब डिजिटल होगी नन्हों की पहली पाठशाला, 67 हजार बच्चों को मिलेगा फायदा

Bundi : अब डिजिटल होगी नन्हों की पहली पाठशाला, 67 हजार बच्चों को मिलेगा फायदा
बूंदी

Rajasthan: श्वान के हमले में 7 साल का बच्चा घायल, लगे 150 टांके, 3 घंटे तक चला ऑपरेशन

Dog Attack
बूंदी

Bundi : मानसून की बेरुखी और सूखी नहरों ने बढ़ाई किसानों की चिंता

Bundi : मानसून की बेरुखी और सूखी नहरों ने बढ़ाई किसानों की चिंता
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.