Rajasthan : बच्चों के सामने हेडमास्टर को लात-थप्पड़ और डंडे से पीटा, 3 शिक्षकों पर मामला दर्ज

थानाधिकारी सुरजीत सिंह ने बताया कि हेडमास्टर तुलसीराम बैरवा ने रिपोर्ट में बताया कि सोमवार सुबह करीब 9 बजे उन्होंने बूंदी जिले के गेण्डोली थाना क्षेत्र के काली तलाई गांव स्थित विद्यालय में कार्यरत शिक्षक मुकट बिहारी को स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए थे। आरोप है कि निर्देश से नाराज होकर शिक्षक ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार मीणा डंडा लेकर मौके पर पहुंचा और बच्चों के सामने ही हेडमास्टर के साथ लात-थप्पड़ों और डंडे से मारपीट करने लगा। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक हरिशंकर मीणा ने भी हेडमास्टर के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान हेडमास्टर का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास भी किया गया।