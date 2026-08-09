Bundi News : बूंदी सरकारी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत, नाराज परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप

जनाना अस्पताल के गेट पर मृतका के परिजनों के हंगामा किए जाने के दौरान पुलिस लेबर वार्ड से शव को बाहर ले आई और मोर्चरी ले जाने के लिए निजी एम्बुलेंस में रखवा दिया। इस बात का जब परिजनों को पता चला तो उन्होंने एम्बुलेंस को रोकते हुए पत्थर उठा लिए। इस दौरान माहौल पूरी तरह से गरमा गया। स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त जाप्ता बुलाना पड़ा। सूचना पर उपखण्ड अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान मीना समाज के जिलाध्यक्ष रामेश्वर सिंह छरकवाड़ा ने आक्रोशित लोगों को समझाया तब जाकर शव को मोर्चरी में पहुंचाया गया।