Bundi : मानसून की बेरुखी और सूखी नहरों ने बढ़ाई किसानों की चिंता

क्षेत्र में इस बार मानसून की बेरुखी और टेल क्षेत्र तक नहरी पानी नहीं पहुंचने से किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों की उम्मीदें लगातार टूट रही हैं। आसमान में रोज काले बादल छाते हैं, लेकिन केवल हल्की बूंदाबांदी होकर रह जाती है, जिससे खेतों में नमी नहीं बन पा रही है। मालिकपुरा के किसान जितेन्द्र चौधरी, हरिशंकर शर्मा, गिरिराज शर्मा, हरिशंकर जमोदीया,व नोताडा के किसानों ने बताया की शुरुआत में सीमित बारिश के बीच किसानों ने जोखिम उठाकर खरीफ फसलों की बुवाई कर दी थी।

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