4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बूंदी

Bundi : मानसून की बेरुखी और सूखी नहरों ने बढ़ाई किसानों की चिंता

क्षेत्र में इस बार मानसून की बेरुखी और टेल क्षेत्र तक नहरी पानी नहीं पहुंचने से किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों की उम्मीदें लगातार टूट रही हैं। आसमान में रोज काले बादल छाते हैं, लेकिन केवल हल्की बूंदाबांदी होकर रह जाती है, जिससे खेतों में नमी नहीं बन पा रही है। मालिकपुरा के किसान जितेन्द्र चौधरी, हरिशंकर शर्मा, गिरिराज शर्मा, हरिशंकर जमोदीया,व नोताडा के किसानों ने बताया की शुरुआत में सीमित बारिश के बीच किसानों ने जोखिम उठाकर खरीफ फसलों की बुवाई कर दी थी।
2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Aug 04, 2026

Bundi : मानसून की बेरुखी और सूखी नहरों ने बढ़ाई किसानों की चिंता

नोताडा. पानी के अभाव में खाली पड़ी मालिकपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी। पत्रिका

नोताडा. क्षेत्र में इस बार मानसून की बेरुखी और टेल क्षेत्र तक नहरी पानी नहीं पहुंचने से किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों की उम्मीदें लगातार टूट रही हैं। आसमान में रोज काले बादल छाते हैं, लेकिन केवल हल्की बूंदाबांदी होकर रह जाती है, जिससे खेतों में नमी नहीं बन पा रही है। मालिकपुरा के किसान जितेन्द्र चौधरी, हरिशंकर शर्मा, गिरिराज शर्मा, हरिशंकर जमोदीया,व नोताडा के किसानों ने बताया की शुरुआत में सीमित बारिश के बीच किसानों ने जोखिम उठाकर खरीफ फसलों की बुवाई कर दी थी।

अब बुवाई के लगभग एक माह बाद भी पर्याप्त वर्षा नहीं होने और नहरों में पानी टेल तक नहीं पहुंचने से फसलें सूखने लगी हैं। किसानों का कहना है कि बीज और बुवाई पर खर्च पहले ही हो चुका है। यदि समय रहते बारिश नहीं हुई तो खाद और दवाइयों पर होने वाला खर्च भी बेकार चला जाएगा। बारिश की लगातार बेरुखी से किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों पर किसान धान की खराब होती फसल की हंकाई का कार्य शुरू कर चुके हैं तो कई जगह धान की हंकाई करने की तैयारी कर रहे हैं ।

अतिवृष्टि ने बढ़ाया था धान का रकबा

इंद्रगढ़ तहसील में पहले किसान मुख्य रूप से सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का और तिल्ली जैसी खरीफ फसलें उगाते थे, लेकिन गत तीन-चार वर्षों में लगातार अतिवृष्टि के कारण खेतों में पानी भरने से इन फसलों को भारी नुकसान होने लगा। ऐसे में किसानों ने धान की खेती को बेहतर विकल्प मानते हुए उसका रकबा बढ़ा दिया। हालांकि पिछले वर्ष दीपावली के समय हुई भारी बारिश के कारण कई किसान धान की कटाई तक नहीं कर सके और खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई थी।

टेल क्षेत्र में नहीं पहुंचा पानी

इस वर्ष भी अधिकांश किसानों ने धान की बुवाई की, लेकिन अब पर्याप्त बारिश नहीं होने और नहरे पानी के अभाव मे धान की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। किसानों का कहना है कि यदि आने वाले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई और नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचा, तो खरीफ सीजन की बड़ी फसल चौपट हो सकती है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ आगामी रबी सीजन की तैयारियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

नहरों में खरीफ की फसल की उपेक्षा अभी पानी कम मिल रहा है, फिर भी कल से थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे तथा ऊपर की डिस्ट्रीब्युटरी तथा माइनरों को डाउन करके शीघ्र ही नीचे पानी बढ़ाया जाएगा।
रिंकु मीणा, सहायक अभियंता सीएडी लबान

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Aug 2026 06:30 pm

Published on:

04 Aug 2026 06:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : मानसून की बेरुखी और सूखी नहरों ने बढ़ाई किसानों की चिंता

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : अब रकबे के अनुसार मिलेगा खाद, फार्मर आईडी होगी जरूरी

Bundi : अब रकबे के अनुसार मिलेगा खाद, फार्मर आईडी होगी जरूरी
बूंदी

Bundi : कछालिया स्टोन पार्क, बरड़ क्षेत्र की 45 करोड़ से बदलेगी औद्योगिक तस्वीर

Bundi : कछालिया स्टोन पार्क, बरड़ क्षेत्र की 45 करोड़ से बदलेगी औद्योगिक तस्वीर
बूंदी

Bundi : सरकार ने तोड़ा जर्जर भवन, ग्रामीणों ने निभाई जिम्मेदारी

Bundi : सरकार ने तोड़ा जर्जर भवन, ग्रामीणों ने निभाई जिम्मेदारी
बूंदी

Bundi: कांग्रेस कार्यालय की बैठक में विवाद, पूर्व विधायक ममता ने MLA हरिमोहन के बेटे पर लगाया ‘टिप्पणी’ का आरोप

Ex MLA Mamta Sharma
बूंदी

Bundi News : 25 करोड़ की लागत से बदलेगी कुम्भा स्टेडियम की तस्वीर

, modern stage and waterproof dome
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.