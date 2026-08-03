Bundi : कछालिया स्टोन पार्क, बरड़ क्षेत्र की 45 करोड़ से बदलेगी औद्योगिक तस्वीर

औद्योगिक क्षेत्र में अपराधिक घटनाओं से सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे,सुरक्षा कर्मी तथा एक पुलिस चौकी की स्थापना आवश्यक है। औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं मशीन ऑपरेटर्स के लिए किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी में प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की सुविधा भी होनी चाहिए। रिको एरिया में सुलभ काम्प्लेक्स की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आकस्मिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए पूर्ण सुविधायुक्त फायर स्टेशन की स्थापना की जाए। भारी वाहनों के आवागमन को सुचारू एवं नियंत्रित रखने हेतू एक बड़े पार्किंग स्थल की सुविधा होनी चाहिये जिससे अनलोडिंग की दशा में भारी वाहनों को व्यवस्थित खड़ा किया जा सके जिससे रिको एरिया में जाम की स्थिति से बचा जा सके। इनके अलावा भी कई अन्य जरुरी सुविधाएं अत्यावश्यक हैं, जिनकी उपलब्धता रीको क्षेत्र को और अधिक सक्षम व निवेश योग्य बना सकती है।