Bundi: कांग्रेस कार्यालय की बैठक में विवाद, पूर्व विधायक ममता ने MLA हरिमोहन के बेटे पर लगाया ‘टिप्पणी’ का आरोप

बूंदी जिला कांग्रेस कार्यालय में बुधवार शाम को आयोजित बैठक के दौरान हुए विवाद ने गुरुवार को राजनीतिक तूल पकड़ लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक ममता शर्मा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा के पुत्र PCC सदस्य सत्येश शर्मा पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया। मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस के स्थानीय संगठन में भी इस घटना को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वहीं दोनों पक्षों के बयान सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है।