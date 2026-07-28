Bundi news : अब किस मासूम की मौत का इंतजार? ढाई साल में 4,033 लोग डॉग बाइट के शिकार

सदर थाना क्षेत्र के बीशनपुरा गांव में चार वर्षीय श्रेया खेत की ओर जा रही थी, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल श्रेया की कोटा में उपचार के दौरान मौत हो गई। उसी दिन गांव की कैलाश बाई और ब्रह्मा गुर्जर भी कुत्तों के हमले में घायल हो गई। इससे पहले 4 मई को तालेड़ा थाना क्षेत्र के अलकोदिया गांव में सुबह शौच के लिए निकली नौ वर्षीय छात्रा ङ्क्षरकू पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल ङ्क्षरकू की मौत हो गई। वहीं 10 जुलाई 2023 को तिखाबाड़ा गांव में खेत पर जाते समय 12 वर्षीय मांगीलाल पर तीन कुत्तों ने हमला कर दिया था। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी भी जान नहीं बच सकी। तीनों घटनाओं के बाद जिम्मेदारों ने कार्रवाई के दावे तो किए, लेकिन हालात नहीं बदले।