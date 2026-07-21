Bundi News : नहरी पानी की मांग पर गुढ़ा बांध में किसानों की महापंचायत

धाबाई ने कहा कि जुलाई माह समाप्ति की ओर है, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं हुई। किसानों ने धान सहित खरीफ फसलों की बुवाई कर दी है, लेकिन ङ्क्षसचाई के लिए पानी नहीं मिलने से फसलें सूखने लगी हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गुढ़ा बांध में करीब साढ़े 27 फीट पानी है। यदि इसमें से चार फीट पानी नहरों में छोड़ दिया जाए तो किसानों की फसलें बच सकती हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल संसाधन मंत्री सुरेश ङ्क्षसह रावत से भी दूरभाष पर चर्चा की गई है तथा मंगलवार को किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाकर उनसे मुलाकात करेगा। महापंचायत के दौरान तहसीलदार रतनलाल मीणा और बसोली थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। किसानों और जनप्रतिनिधियों ने जिला कलक्टर, बूंदी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर नहरों एवं मेज नदी में शीघ्र जल प्रवाह शुरू कराने की मांग की। तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि किसानों की मांग जिला कलक्टर तक पहुंचाई जाएगी।