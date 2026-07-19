Bundi News: शहर का व्यू खराब कर रहे 60 मकान मालिकों को नोटिस, बुलडोजर एक्शन का सता रहा डर

बूंदी। शहर के सौंदर्यीकरण अभियान के तहत नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में बूंदी बायपास क्षेत्र का सर्वे कर करीब 60 मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन मकानों को शहर के दृश्य (सिटी व्यू) और प्रस्तावित सौंदर्यीकरण योजना में बाधा माना गया है। नगर परिषद ने सभी संबंधित लोगों से भूमि और भवन स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। दस्तावेज नहीं देने वाले मकानों पर आगामी दिनों में प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है, जिससे क्षेत्र के लोगों में बुलडोजर एक्शन की आशंका बनी हुई है।