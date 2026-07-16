Rajasthan: श्मशान में जलती चिता के पास बैठकर तांत्रिक क्रिया, आग में डाले अंडे-शराब, दो संदिग्ध गिरफ्तार

बुधवार की सुबह शहरवासी बुजुर्ग महिला भंवर बाई का निधन हो जाने पर परिजन मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार के लिए गए और दोपहर बाद साढ़े तीन बजे करीब घर वापस लौट गए थे। चिता देर रात तक चल रही थी। साढ़े आठ बजे मुक्तिधाम के पास से गुजर रहे एक युवक द्वारा अंतिम संस्कार वाले स्थान पर दो युवकों को संदिग्ध हालात में देखने की परिजनों को सूचना दी। परिजनों के मौके पर पहुंचने पर वहां सामग्री देख चकित रह गए और मौके पर ही युवकों की धुनाई कर पुलिस को सूचना दी गई।