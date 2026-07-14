Bundi: स्मार्ट मीटर विरोध प्रदर्शन के बाद बूंदी में 2 MLA अशोक चांदना और CL प्रेमी समेत 28 लोग नामजद, CID-CB करेगी जांच

चांदना ने आरोप लगाया कि लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर तकनीकी रूप से खामियों वाले हैं और इनमें उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक बिल आ रहे हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिण्डोली विधानसभा क्षेत्र में जबरन स्मार्ट मीटर नहीं लगाने दिए जाएंगे। चांदना ने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन ने स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला वापस नहीं लिया तो कांग्रेस आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ने पर विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा।