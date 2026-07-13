Rajasthan Accident: कोटा-दौसा हाइवे पर सड़क हादसा, कार-बाइक की भिड़ंत में पति की मौत, पत्नी गंभीर घायल

जानकारी के अनुसार कोटा निवासी छीतरलाल (50) पुत्र लटूर लाल अपनी पत्नी सुमित्रा (48) के साथ बाइक से कोटा से बूंदी जिले के कापरेन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रविवार शाम करीब पांच बजे खेराडी फाटक के पास सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दंपती सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को संभाला और हादसे की जानकारी पुलिस को दी।