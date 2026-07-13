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Rajasthan Accident: कोटा-दौसा हाइवे पर सड़क हादसा, कार-बाइक की भिड़ंत में पति की मौत, पत्नी गंभीर घायल

Car And Bike Collision: कोटा-दौसा मेगा स्टेट हाइवे पर कार और बाइक की टक्कर में दंपती घायल हो गए जिसमें पति छीतरलाल की उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।
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Akshita Deora

Jul 13, 2026

Car And Bike Accident

AI जनरेटेड फोटो: पत्रिका

Man Died In Kota-Dausa Highway Accident: कोटा-दौसा मेगा स्टेट हाइवे पर रविवार शाम हुए सड़क हादसे में बाइक सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल पति की सोमवार को उपचार के दौरान मौत हो गई और पत्नी की भी हालत गंभीर है और उनका इलाज जारी है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे जहां छीतरलाल की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया।

कोटा से बूंदी जा रहे थे

जानकारी के अनुसार कोटा निवासी छीतरलाल (50) पुत्र लटूर लाल अपनी पत्नी सुमित्रा (48) के साथ बाइक से कोटा से बूंदी जिले के कापरेन की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रविवार शाम करीब पांच बजे खेराडी फाटक के पास सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दंपती सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को संभाला और हादसे की जानकारी पुलिस को दी।

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर दोनों को कोटा रेफर कर दिया गया। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा जहां उनका इलाज शुरू हुआ।

फरार हो गया कार चालक

उपचार के दौरान सोमवार को छीतरलाल की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं घायल पत्नी सुमित्रा का उपचार जारी है। परिजनों के अनुसार हादसे में अचानक हुई मौत से परिवार सदमे में है।

पुलिस के अनुसार हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। कार में दो-तीन लोग सवार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर फरार चालक तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

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Updated on:

13 Jul 2026 10:54 am

Published on:

13 Jul 2026 10:39 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Rajasthan Accident: कोटा-दौसा हाइवे पर सड़क हादसा, कार-बाइक की भिड़ंत में पति की मौत, पत्नी गंभीर घायल

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