Bundi : सर्वे सूची में 76 हजार लाभार्थी, 30 प्रतिशत नाम काट दिए

पीएम आवास योजना के तहत 2016 के बाद अब तक 50 हजार 19 आवास बनाए गए हैं। जबकि 67 हजार 327 स्वीकृत हुए थे। 17 हजार &08 आवास बनना शेष है। अब तक प्रत्येक आवास के लिए करीब 1.50 लाख रुपए का बजट दिया जाता है। इसमें 1.20 लाख रुपए, श्रम मद, और शौचालय की राशि शामिल है। ऐसे में अब तक 7 अरब 88 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ङ्क्षहडोली में सबसे ज्यादा 16 हजार 174 एवं सबसे कम तालेड़ा में 4164 आवास बने है। इसी तरह बूंदी में 8245, के.पाटन में 14 हजार 268 एवं नैनवां में 7 हजार 168 आवास बने है। पूर्ण आवास का प्रतिशत 74.80 फीसदी है। जबकि वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में आवास स्वीकृत नहीं हुए है।