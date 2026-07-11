Bundi News : फीस से लेकर सुरक्षा तक, निजी स्कूलों की होगी जांच

निरीक्षण करने के साथ ही अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्त करने पर अंक भी मिलेंगे। वहीं बार-बार होने वाले विभागीय निरीक्षण से निजी स्कूलों की स्वायत्तता एवं संचालन कार्य प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई है।माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर द्वारा निजी स्कूलों के सतत निरीक्षण को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि समय-समय पर जारी विभागीय दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण राजकीय विद्यालयों की भांति राज शाला संबलन मोबाइल एप के माध्यम से करने के एप विकसित किया गया है, जिसके 42 से अधिक बिंदु निर्धारित किए गए है। इससे पूर्व संयुक्त निदेशक स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों की एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारियों की बैठक में समीक्षा करते हुए रिपोर्ट निदेशक को भेजेंगे। शिक्षा अधिकारियों को निरीक्षण के लिए शाला दर्पण से माहवार निरीक्षण के लिए निजी स्कूल आवंटित किए जाएंगे।