सिगरेट उधार नहीं देने पर युवक के पेट में चाकू घोंपा, कोटा भर्ती

सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार, नैनवां रोड निवासी बहादुर मीणा लंबे समय से रिसोर्ट के पास पान की थड़ी लगाता है। दोपहर में बाइक पर आए तीन युवकों ने बहादुर से उधार में सिगरेट मांगी। इनकार करने पर कहासुनी हो गई। युवकों ने गाली-गलौज करते हुए हाथापाई शुरू कर दी। आसपास खड़े लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन तीनों युवक तैश में आ गए। उनमें से एक युवक ने जेब से चाकू निकालकर बहादुर के शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए।