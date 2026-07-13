Bundi news :फसलें बचाने के लिए नहर में अवरोध लगा रहे किसान

किसान दुर्गा शंकर खेड़ीवाल ने बताया कि फसलों को बचाने के लिए उन्हें डीजल पंप चलाकर सिंचाई करनी पड़ रही है, जिससे लाखों रुपये का अतिरिक्त खर्च हो चुका है। इसके बावजूद सभी खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीण किसानों ने प्रशासन एवं सिंचाई विभाग से मांग की है कि नहर में तुरंत पर्याप्त पानी छोड़ा जाए। ताकि खरीफ फसलों को समय पर सिंचाई मिल सके और किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। किसानों का कहना है कि यदि शीघ्र पानी की आपूर्ति नहीं बढ़ाई गई तो क्षेत्र में धान सहित अन्य खरीफ फसलों का उत्पादन प्रभावित होना तय है।