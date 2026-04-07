Kota: ‘आधी रात को मुक्तिधाम में जाजम बिछाकर 2 युवक कर रहे थे तांत्रिक क्रिया…’, ग्रामीण बोले अस्थियां भी हो जाती है चोरी

सीआइ ने बताया कि पूछताछ में दोनों युवकों ने बताया कि मुक्तिधाम के पास भैरूजी का स्थान है, जहां वे पूजा-अर्चना करने पहुंचे थे। उनका कहना है कि उनका परिवार लंबे समय से इस स्थान पर पूजा करता रहा है और इसी कारण वे देर रात वहां पहुंचे थे। हालांकि ग्रामीणों ने मुक्तिधाम में जाजम बिछाकर किए जा रहे इस अनुष्ठान को तांत्रिक क्रिया बताते हुए आपत्ति जताई और पुलिस को सूचना दी । पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि मौके पर वास्तव में किस प्रकार की गतिविधि चल रही थी ।