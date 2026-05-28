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कोटा

कोटा मंडी भाव : गेहूं, सोयाबीन व चना तेज

लहसुन में भी 200 रुपए की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 10 हजार कट्टे रही। इसके भाव 3500 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

May 28, 2026

Kota-Mandi

File Photo: Patrika

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 60 हजार कट्टे रही। मंडी में गेहूं 20 रुपए, सोयाबीन 25 रुपए तथा चना 50 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा। लहसुन में भी 200 रुपए की तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक लगभग 10 हजार कट्टे रही। इसके भाव 3500 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में स्थिरता बनी रही।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
गेहूं नया मिल लस्टर2350 – 2450
गेहूं एवरेज टुकड़ी2450 – 2550
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2550 – 2650
धान सुगंधा2800 – 3401
धान (1509)3400 – 3750
dhान (1847)3200 – 3601
धान (1718-1885)3800 – 4050
धान (पूसा-1)3000 – 3800
धान (1401-1886)3850 – 4100
धान दागी1500 – 3000
सोयाबीन6000 – 7100
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी7000 – 7341
सरसों6800 – 7741
अलसी8000 – 9050
ज्वार शंकर1700 – 2300
ज्वार सफेद2800 – 5000
बाजरा1800 – 2050
मक्का लाल1700 – 1900
मक्का सफेद1600 – 2200
जौ नया2100 – 2450
तिल्ली7000 – 8500
मैथी नई5800 – 6700
धनिया बादामी11000 – 11500
धनिया ईगल11500 – 12200
धनिया रंगदार13000 – 15000
मूंग6000 – 7400
उड़द4500 – 6800
चना देशी5200 – 5700
चना मौसमी नया5100 – 5550
चना पेप्सी5100 – 5651
चना डंकी पुराना4000 – 4600
चना काबुली5500 – 7000

खाद्य तेल के भाव

(15 किलो प्रति टिन)

तेलभाव
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2680
चंबल2640
सदाबहार2490
लोकल रिफाइंड2390
दीप ज्योति2510
सरसों स्वास्तिक2720
अलसी तेल2560

मूंगफली तेल (प्रति टिन)

ब्रांडभाव
ट्रक3280
कोटा स्वास्तिक2860
सोना सिक्का3170
कटारिया गोल्ड2875

वनस्पति घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव
स्कूटर2090
अशोका2090

अन्य बाजार भाव

जिंसभाव
चीनी4360 – 4400 प्रति क्विंटल
बासमती चावल8500 – 9500
मूंग दाल9000 – 9500
मोगर10000 – 10500
चना दाल6600 – 6800
तुअर दाल10000 – 13000

देसी घी के भाव (प्रति टिन)

ब्रांडभाव
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

कोटा सर्राफा भाव : चांदी व सोने में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के भावों में गिरावट रही। चांदी 3000 रुपए गिरकर 2,52,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। जेवराती सोना 300 रुपए घटकर 1,50,500 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,51,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव

कैरेटभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड 24 कैरेट (99.5)150500
गोल्ड 22 कैरेट139652
गोल्ड 20 कैरेट130870
गोल्ड 18 कैरेट120400
गोल्ड 14 कैरेट105986

(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

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Updated on:

28 May 2026 08:32 pm

Published on:

28 May 2026 08:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा मंडी भाव : गेहूं, सोयाबीन व चना तेज

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