Rajasthan Bus Accident: कोटा में NH-52 पर पलटी 21 यात्रियों से भरी निजी बस, 3 लोग गंभीर घायल

इसी तरह का एक सड़क हादसा इसी साल अप्रेल महीने में भी कोटा क्षेत्र में सामने आया था जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। उस समय भी एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और कई यात्री घायल हो गए थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों की चीख-पुकार से माहौल गूंज उठा। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद भी कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था और लंबा जाम लग गया था। प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।