Rajasthan: मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा में की नाली साफ, बिजली विभाग के अधिकारियों को दी कड़ी हिदायत

ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र में कहीं भी ढीले बिजली के तार या तिरछे पोल दिखाई नहीं देने चाहिए। यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं विनोदखुर्द में सूंडकिया पेयजल योजना के तहत अपर्याप्त जलापूर्ति और अव्यवस्थाओं की शिकायत मिलने पर उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि आमजन को मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।