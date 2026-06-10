सवाई माधोपुर जिले में सरकारी अस्पताल की छत गिरी, गर्भवती महिला और दो बच्चियां गंभीर घायल

जानकारी के अनुसार पीएचसी के वार्ड में गर्भवती महिला सबीना बानों भर्ती थीं। उनके साथ सात वर्षीय अलीजा और पांच वर्षीय अनम भी मौजूद थीं। इसी दौरान अचानक वार्ड की छत से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे बेड के ऊपर आ गिरा। हादसे में तीनों घायल हो गईं। अस्पताल कर्मियों ने तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया और बाद में बेहतर इलाज के लिए 108 एंबुलेंस की सहायता से उन्हें सवाई माधोपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।