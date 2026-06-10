Jaisalmer: पोकरण में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते सहायक प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार

Jaisalmer ACB Action News: पोकरण (जैसलमेर): भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जैसलमेर टीम ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने पोकरण स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग (CDPO) कार्यालय में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारी भवानी सिंह को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने यह रिश्वत एक आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े नोटिस के निस्तारण (सैम्युअल/निपटारे) की एवज में मांगी थी।