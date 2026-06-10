Jaisalmer: पोकरण में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते सहायक प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार

महिला एवं बाल विकास विभाग पोकरण-जैसलमेर (पत्रिका फोटो)
Jaisalmer ACB Action News: पोकरण (जैसलमेर): भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जैसलमेर टीम ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने पोकरण स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग (CDPO) कार्यालय में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारी भवानी सिंह को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने यह रिश्वत एक आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े नोटिस के निस्तारण (सैम्युअल/निपटारे) की एवज में मांगी थी।
एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतचंद ने बताया कि एक परिवादी ने एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उसके आंगनबाड़ी केंद्र के एक मामले में विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था।
इस नोटिस के निस्तारण और मामले को रफा-दफा करने की एवज में कार्यालय का सहायक प्रशासनिक अधिकारी भवानी सिंह लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। रिश्वत न देने पर आरोपी द्वारा परिवादी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था।
शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने गोपनीय तरीके से मामले का सत्यापन करवाया। शिकायत सही पाए जाने पर बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतचंद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और सीडीपीओ कार्यालय में जाल (ट्रैप) बिछाया गया।
जैसे ही परिवादी ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी भवानी सिंह को उसके कार्यालय में पांच हजार रुपए की रिश्वत की राशि थमाई, वैसे ही मुस्तैद एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी के पास से रिश्वत की रंगी हुई राशि भी बरामद कर ली गई है।
दफ्तर के भीतर अचानक हुई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे सीडीपीओ कार्यालय और स्थानीय प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के तुरंत बाद एसीबी की टीम सहायक प्रशासनिक अधिकारी भवानी सिंह को हिरासत में लेकर पोकरण स्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची।
एसीबी कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कागजी कार्रवाई और पूछताछ की जा रही है। एसीबी की इस कार्रवाई की पूरे क्षेत्र में चर्चा है।
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