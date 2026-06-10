10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer: पोकरण में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते सहायक प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार

Jaisalmer ACB Action: जैसलमेर के पोकरण में एसीबी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सीडीपीओ कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी भवानी सिंह को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी नोटिस के निस्तारण के बदले रिश्वत मांग रहा था।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Jun 10, 2026

Jaisalmer ACB Action

महिला एवं बाल विकास विभाग पोकरण-जैसलमेर (पत्रिका फोटो)

Jaisalmer ACB Action News: पोकरण (जैसलमेर): भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जैसलमेर टीम ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने पोकरण स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग (CDPO) कार्यालय में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारी भवानी सिंह को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने यह रिश्वत एक आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े नोटिस के निस्तारण (सैम्युअल/निपटारे) की एवज में मांगी थी।

नोटिस के नाम पर मांग रहा था रिश्वत

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतचंद ने बताया कि एक परिवादी ने एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि उसके आंगनबाड़ी केंद्र के एक मामले में विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था।

इस नोटिस के निस्तारण और मामले को रफा-दफा करने की एवज में कार्यालय का सहायक प्रशासनिक अधिकारी भवानी सिंह लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। रिश्वत न देने पर आरोपी द्वारा परिवादी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था।

एसीबी ने बिछाया जाल

शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने गोपनीय तरीके से मामले का सत्यापन करवाया। शिकायत सही पाए जाने पर बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतचंद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और सीडीपीओ कार्यालय में जाल (ट्रैप) बिछाया गया।

जैसे ही परिवादी ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी भवानी सिंह को उसके कार्यालय में पांच हजार रुपए की रिश्वत की राशि थमाई, वैसे ही मुस्तैद एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। आरोपी के पास से रिश्वत की रंगी हुई राशि भी बरामद कर ली गई है।

प्रशासनिक हलके में मचा हड़कंप

दफ्तर के भीतर अचानक हुई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे सीडीपीओ कार्यालय और स्थानीय प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के तुरंत बाद एसीबी की टीम सहायक प्रशासनिक अधिकारी भवानी सिंह को हिरासत में लेकर पोकरण स्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची।

आगे की कार्रवाई जारी

एसीबी कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कागजी कार्रवाई और पूछताछ की जा रही है। एसीबी की इस कार्रवाई की पूरे क्षेत्र में चर्चा है।

सीकर में खत्म हुआ LPG सिलेंडर संकट, अब 3 दिन में डिलीवरी; बुकिंग आधी, सप्लाई दोगुनी

ये भी पढ़ें
Sikar LPG Cylinder Crisis Ends

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Jun 2026 02:02 pm

Published on:

10 Jun 2026 01:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer: पोकरण में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते सहायक प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Video: मोहनगढ़ में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं होने पर 13 से उग्र आंदोलन की चेतावनी

jsm photo
जैसलमेर

Video: रामदेवरा: रेलवे स्टेशन में टिकट कार्यालय की छत का मलबा गिरा, बाल-बाल बचा स्टाफ

ramdevra
जैसलमेर

जैसलमेर: इतिहास अलमारियों में कैद, डिजिटल दौर में विरासत की सुरक्षा पर सवाल

jaisalmer news photo
जैसलमेर

जैसलमेर: सौंदर्यीकरण की राह में इन्हें बिसराया, एयरफोर्स चौराहा और बस स्टैंड सर्किल अब भी उपेक्षित

jaisalmer photo
जैसलमेर

Jaisalmer News : जैसलमेर में अपहरण के बाद युवक की पीट-पीटकर हत्या, गम्भीर हालत में सड़क पर फेंक गए बदमाश

Jaisalmer murder
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.