Zero Tolerance : एक्शन में राजस्थान की भजनलाल सरकार, 2.43 करोड़ के ‘महा-घूसकांड’ में लिया बड़ा फैसला

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार ने अपना अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर कृषि और बीज विकास क्षेत्र की सर्वोच्च सार्वजनिक संस्था, राजस्थान राज्य बीज निगम ने अपने ही संगठन के शीर्ष स्तर पर बैठे अशासकीय निदेशक जुगल किशोर को तत्काल प्रभाव से निदेशक मंडल (Board of Directors) के सदस्य पद से बर्खास्त कर दिया है। यह बड़ी कार्रवाई जुगल किशोर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा करोड़ों रुपए के एक बड़े घूसकांड के मामले में हुई गिरफ्तारी के ठीक बाद की गई है। एसीबी ट्रेप के बाद चौतरफा घिरी सरकार ने इस कार्रवाई से संकेत और सन्देश देने की कोशिश की है कि जनहित की संस्थाओं में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या अनैतिक आचरण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे आरोपी कितने ही बड़े रसूखदार पद पर क्यों न बैठा हो।