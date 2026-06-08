Rajasthan Politics : ‘वसूली-ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट में मंत्री किरोड़ी की भूमिका…’ CM भजनलाल से अशोक गहलोत की अपील

राजस्थान राज्य बीज निगम के डायरेक्टर जुगल किशोर विश्नोई और उनके रिश्तेदार स्वतंत्र ज्याणी की 2.43 करोड़ रुपए की भारी घूस लेते रंगे हाथों हुई गिरफ्तारी का मामला राजनीतिक गलियारों में छाया हुआ है। इस मामले में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार एक के बाद एक अपने बड़े तीखे बयानों से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विशेष रूप से सरकार के सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों में से एक डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आक्रामक बयानों के बाद अब इस सियासी जंग में खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सीधी एंट्री हो गई है।