कैबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने फिर दी इस्तीफा देने की चेतावनी, डिपार्टमेंट की टीम पर 20 लाख की रिश्वत के आरोपों से हैं आहत

राजस्थान के सीकर जिले में कृषि विभाग की टीम और स्थानीय बीज व्यवसायियों के बीच उपजा गंभीर प्रशासनिक गतिरोध अब पूरी तरह से राज्य स्तर पर एक बड़े राजनीतिक संग्राम में तब्दील हो चुका है। सांवली रोड पर हुई झड़प, राजकार्य में बाधा और व्यापारियों द्वारा विभागीय टीम पर लगाए गए 20 लाख रुपए की भारी-भरकम रिश्वत के आरोपों पर अब सीधे कैबिनेट कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मोर्चा संभाल लिया है। अपनी बेबाक कार्यशैली और कड़े फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को इस पूरे विवाद पर अपनी पहली तीखी और बेहद गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।