राजस्थान में अब 2.43 करोड़ का ‘महा-घूसकांड’, निशाने पर कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा, कांग्रेस हमलावर

राजस्थान के कृषि विभाग और बीज व्यापार से जुड़ी जांचों को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद अब सीधे राज्य सरकार के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में तब्दील हो चुका है। दरअसल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान राज्य बीज निगम के मौजूदा डायरेक्टर जुगल किशोर विश्नोई और उनके एक रिश्तेदार स्वतंत्र ज्याणी को 2.43 करोड़ रुपए की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई इसलिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि यह राशि प्रदेश के इतिहास में किसी एकल ट्रैप के दौरान पकड़ी गई सबसे बड़ी रिश्वत राशियों में से एक मानी जा रही है।



इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह से भजनलाल सरकार और विशेष रूप से कैबिनेट कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस कार्रवाई को सरकार के संरक्षण में चलने वाली खुली डकैती करार दिया है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि कृषि विभाग द्वारा पिछले दिनों की गई तमाम छापेमारी का मुख्य मकसद नियमों का पालन करवाना नहीं, बल्कि व्यापारियों में डर पैदा करके करोड़ों रुपए की अवैध वसूली (उगाही) को अंजाम देना था।