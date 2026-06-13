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Rajasthan Districts: 41 जिले, 41 पहचान: कोई किलों से मशहूर, कोई मंदिरों से… जानिए हर जिले की सबसे खास पहचान

राजस्थान के 41 जिलों जो उन्हें बाकी जिलों से अलग बनाती है। राजस्थान के 41 जिलों की अपनी अलग पहचान है। कोई किलों और महलों के लिए प्रसिद्ध है, तो कोई मंदिरों, लोककला, उद्योग, वन्यजीव या प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। जानिए हर जिले की सबसे खास विशेषता।

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जयपुर

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Nikhil Parmar

Jun 13, 2026

rajasthan new district map

Rajasthan Map. Photo- Patrika

Rajasthan Districts: राजस्थान सिर्फ किलों और महलों का प्रदेश नहीं है। यहां का हर जिला किसी न किसी खास वजह से देश-दुनिया में जाना जाता है। कहीं सदियों पुराने दुर्ग हैं, कहीं धार्मिक आस्था के बड़े केंद्र, तो कहीं हस्तशिल्प, उद्योग और लोककला की ऐसी विरासत है जिसने उस जिले को अलग पहचान दी है। आइए जानते हैं राजस्थान के 41 जिलों की सबसे खास पहचान।

जयपुर: गुलाबी शहर और विश्व धरोहरों का संगम

राजधानी जयपुर आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर-मंतर, जलमहल और जयगढ़ किले के लिए प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प, रत्न-आभूषण और ब्लू पॉटरी भी इसकी पहचान हैं।

जोधपुर: मेहरानगढ़ की शान

जोधपुर का नाम आते ही मेहरानगढ़ किला और उम्मेद भवन पैलेस याद आते हैं। नीले रंग के पुराने शहर के कारण इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है।

बीकानेर: भुजिया और जूनागढ़ किला

बीकानेर जूनागढ़ किला, करणी माता मंदिर और विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया के लिए जाना जाता है। उस्ता कला भी यहां की विशेष पहचान है।

उदयपुर: झीलों की नगरी

उदयपुर अपनी खूबसूरत झीलों, सिटी पैलेस के लिए प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान का सबसे लोकप्रिय पर्यटन शहर माना जाता है।

अजमेर: सूफी आस्था और पुष्कर का संगम

अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देश-दुनिया में प्रसिद्ध है। जिले में स्थित पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर भी इसकी पहचान है।

श्रीगंगानगर: राजस्थान का अन्न भंडार

गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने इस जिले को कृषि का बड़ा केंद्र बनाया है। इसी कारण इसे राजस्थान का फूड बास्केट कहा जाता है।

प्रतापगढ़: थेवा कला की जन्मस्थली

प्रतापगढ़ की थेवा कला दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसमें कांच पर सोने की बारीक नक्काशी की जाती है।

कोटा: सिग्नल फ्री शहर

देशभर के लाखों विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा आते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। कोटा पहला सिग्नल फ्री शहर है।

बूंदी: बावड़ियों और चित्रकला का शहर

बूंदी को 'सिटी ऑफ स्टेपवेल्स' कहा जाता है। बूंदी शैली की चित्रकला भी विश्व प्रसिद्ध है।

भरतपुर: पक्षियों का स्वर्ग

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोहागढ़ किला भरतपुर की पहचान हैं। यह पक्षी प्रेमियों के लिए खास स्थान है।

अलवर: सरिस्का और भानगढ़

सरिस्का टाइगर रिजर्व, भानगढ़ किला और मूसी महारानी की छतरी यहां के प्रमुख आकर्षण हैं।

धौलपुर: लाल पत्थर की धरती

धौलपुर का लाल बलुआ पत्थर देश के कई महत्वपूर्ण भवनों में इस्तेमाल हुआ है।

करौली: कैलादेवी की नगरी

कैलादेवी मंदिर और प्राचीन करौली राजमहल इस जिले की पहचान हैं।

टोंक: नवाबी संस्कृति की विरासत

टोंक को राजस्थान का नवाबी शहर कहा जाता है। सुनहरी कोठी और अरबी-फारसी पांडुलिपियों का बड़ा संग्रह यहां मौजूद है।

झालावाड़: संतरे और गागरोन किला

झालावाड़ संतरे की खेती और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल गागरोन किले के लिए प्रसिद्ध है।

चित्तौड़गढ़: वीरता का प्रतीक

करीब 700 एकड़ में फैला चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत के सबसे बड़े किलों में शामिल है। यह मेवाड़ के गौरव और बलिदान का प्रतीक है।

जालोर: ग्रेनाइट की राजधानी

जालोर ग्रेनाइट उत्पादन का बड़ा केंद्र है। यहां का जालोर किला भी प्रसिद्ध है।

सिरोही: अरावली की ऊंची चोटी

माउंट आबू स्थित गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। दिलवाड़ा जैन मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध हैं।

नागौर: संगमरमर की पहचान

नागौर जिले का मकराना विश्व प्रसिद्ध संगमरमर के लिए जाना जाता है। ताजमहल सहित कई ऐतिहासिक इमारतों में मकराना मार्बल का उपयोग हुआ है।

बांसवाड़ा: सौ द्वीपों का शहर

माही नदी और कई बड़े बांधों के कारण बांसवाड़ा को राजस्थान के सबसे अधिक वर्षा वाले जिलों में गिना जाता है।

डूंगरपुर: भित्ति चित्रों की विरासत

जूना महल के भित्ति चित्र और आदिवासी संस्कृति डूंगरपुर की पहचान हैं।

बारां: उल्कापिंड की कहानी

रामगढ़ क्रेटर भारत के चुनिंदा उल्कापिंड प्रभाव स्थलों में शामिल है और बारां की विशेष पहचान माना जाता है।

राजसमंद: कुंभलगढ़ और पिछवाई चित्रकला

राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग और स्टैच्यू ऑफ बिलीफ होने के कारण राजसमंद विशेष महत्व रखता है।

सवाई माधोपुर: रणथंभौर का रोमांच

रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर किला इसे वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करते हैं।

भीलवाड़ा: टेक्सटाइल उद्योग का केंद्र

यार्न स्पिनिंग और टेक्सटाइल उद्योग के कारण भीलवाड़ा को राजस्थान का टेक्सटाइल हब कहा जाता है। फड़ चित्रकला भी यहीं से जुड़ी है।

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झुंझुनूं: सैनिकों की धरती

झुंझुनूं बड़ी संख्या में सेना में योगदान के लिए जाना जाता है। रानी सती मंदिर इसकी प्रमुख पहचान है।

सीकर: खाटूश्यामजी की आस्था

खाटूश्यामजी मंदिर, जीण माता मंदिर और लक्ष्मणगढ़ किला सीकर की पहचान हैं।

पाली: रणकपुर और सोजत मेहंदी

रणकपुर जैन मंदिर और जीआई टैग प्राप्त सोजत मेहंदी पाली को विशेष पहचान दिलाते हैं।

जैसलमेर: स्वर्णनगरी का आकर्षण

जैसलमेर किला, रेगिस्तानी सफारी और कैंपिंग यहां के प्रमुख आकर्षण हैं।

बाड़मेर: लोकसंगीत और मंदिर

किराडू मंदिर और मंगणियार लोकसंगीत बाड़मेर की सांस्कृतिक पहचान हैं।

डीग: जल महलों की विरासत

डीग के महल और भव्य उद्यान अपनी अनूठी जल संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं।

बालोतरा: वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र

बालोतरा राजस्थान के प्रमुख टेक्सटाइल और प्रोसेसिंग उद्योग केंद्रों में शामिल है। प्रसिद्ध नाकोड़ा जैन मंदिर राजस्थान राज्य के बालोतरा ज़िले में स्थित है

ब्यावर: सीमेंट और तिलपट्टी

ब्यावर सीमेंट उद्योग और स्थानीय मिठाई तिलपट्टी के लिए जाना जाता है।

डीडवाना-कुचामन: संगमरमर कारोबार

मकराना क्षेत्र के कारण यह जिला संगमरमर उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है।

कोटपूतली-बहरोड़: औद्योगिक कॉरिडोर

एनएच-48 के किनारे स्थित यह जिला तेजी से औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभर रहा है।

भर्तृहरि नगर-खैरथल-तिजारा: सरसों और उद्योग

यह क्षेत्र सरसों उत्पादन के साथ-साथ भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के कारण भी महत्वपूर्ण है।

फलोदी: खीचन और सौर ऊर्जा

खीचन गांव में आने वाले कुरजां पक्षी (डेमोइसेल क्रेन) और सौर ऊर्जा परियोजनाएं फलोदी की पहचान हैं।

सलूंबर: जयसमंद झील का आकर्षण

जयसमंद झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झीलों में गिनी जाती है और जिले का प्रमुख आकर्षण है।

चूरू: सालासर और लाख की कला

सालासर बालाजी मंदिर तथा लाख के आभूषण और हस्तशिल्प चूरू की पहचान हैं।

दौसा: मेहंदीपुर बालाजी और चांद बावड़ी

दौसा धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है। चांद बावड़ी विश्व की सबसे अनोखी बावड़ियों में गिनी जाती है।

हनुमानगढ़: सिंधु सभ्यता की धरोहर

कालीबंगा पुरातात्विक स्थल और भटनेर किला हनुमानगढ़ की ऐतिहासिक पहचान हैं।

Rajasthan District: ऐसे पड़े थे राजस्थान के सभी 41 जिलों के नाम, जानिए नामकरण कहानी

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Published on:

13 Jun 2026 12:33 pm

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