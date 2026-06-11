Ajmer: विजय स्मारक पर पाकिस्तानी टैंक का बैरल ऊपर क्यों, पूर्व सैनिक बोले- हारे देश के टैंक का बैरल नीचे होना चाहिए

अजमेर। भारत-पाक की 1971 की जंग में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण को मजबूर होना पड़ा। हजारों पाक फौजी मारे गए। पाकिस्तानी सेना के कई टैंक (तोप) भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिए। इनमें से एक टैंक को तत्कालीन सरकार एवं सेना ने अजमेर में रखवाया। लेकिन इस टैंक के बैरल पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। आज भी हारे हुए पाकिस्तान के टैंक का बैरल जमीन व टैंक की ऊंचाई से ऊपर है।