अजमेर: नाबालिग को बेचने वाले गिरोह की सरगनाओं अफसाना उर्फ बिजली और आफरीन के अवैध आशियानों पर चला बुलडोजर

Ajmer Minor Trafficking: अजमेर: नाबालिग के अपहरण और उसे बेचकर जबरन शादी कराने के मामले में जिला पुलिस व नगर निगम की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम ने मामले की मुख्य आरोपी अफसाना उर्फ बिजली और आफरीन उर्फ नूरजहां के अवैध मकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जब मौके पर जेसीबी नहीं पहुंच सकी, तो निगम कर्मचारियों ने हथौड़ों की मदद से अवैध निर्माण को गिराया।