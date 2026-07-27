Rajasthan Road Accident: बेटी को कॉलेज छोड़ने जा रहे पिता की मौत, 2 कार की भिड़ंत में 6 लोग हुए घायल

अस्पताल में उपचार के दौरान नंदकिशोर जैन की मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल हुए 6 अन्य लोगों का इलाज जारी है। कुछ अस्पताल में भर्ती है वहीं कई घायलों को छुट्टी मिल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे का कारण तेज रफ्तार और दोनों वाहनों की आमने-सामने की टक्कर हो सकता है। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद कालेड़ा सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।