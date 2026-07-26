Ajmer News: तालाब पर पिकनिक मनाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत, तीन घंटे बाद एसडीआरएफ ने निकाले शव

अजमेर। जिले के ब्यावर में रविवार को पिकनिक की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब तालाब में नहाने गए दो मासूम गहरे पानी में डूब गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, फायर विभाग और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। करीब तीन घंटे तक चले संयुक्त सर्च अभियान के बाद दोनों बच्चों के शव तालाब से बाहर निकाले गए। इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।