भिवाड़ी: ‘और मारो…’ चिल्ला रही थी पत्नी, मारपीट के बीच चारपाई से गिरकर पति की मौत; 2 महीने पहले हुई थी शादी

घटना के समय कॉलोनी में ही मृतक के दो जीजा भी मौजूद थे। वे आनन-फानन में अचेत प्रमोद को नजदीकी क्लीनिक लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में सबसे भावुक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि प्रमोद की शादी महज दो महीने पहले, 28 मई को हुई थी।