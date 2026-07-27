27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिवाड़ी

भिवाड़ी: ‘और मारो…’ चिल्ला रही थी पत्नी, मारपीट के बीच चारपाई से गिरकर पति की मौत; 2 महीने पहले हुई थी शादी

भिवाड़ी में पत्नी से मारपीट के दौरान 29 वर्षीय लेबर ठेकेदार प्रमोदराम का संतुलन बिगड़ गया और वह चारपाई से गिर पड़ा। सिर दीवार से टकराने पर गंभीर चोट लगी। परिजन उसे क्लीनिक ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसकी शादी महज दो महीने पहले 28 मई को हुई थी।
2 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Arvind Rao

Jul 27, 2026

Bhiwadi News

मृतक प्रमोदराम (पत्रिका फोटो)

Bhiwadi News: भिवाड़ी के सांथलका स्थित रामवीर कॉलोनी में एक हैरान कर देने वाला हादसा सामने आया है। पत्नी के साथ मारपीट कर रहे एक लेबर ठेकेदार की चारपाई से नीचे गिरने और सिर दीवार से टकराने के कारण मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है।

बता दें कि मृतक की पहचान प्रमोदराम (29) पुत्र गंगाराम, निवासी कैमूर (बिहार) के रूप में हुई है। प्रमोद सांथलका में रहकर लेबर ठेकेदारी का काम करता था।

'और मारो…' चिल्ला रही थी पत्नी, तभी बिगड़ा संतुलन

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार रात करीब आठ बजे प्रमोद और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि प्रमोद ने चारपाई पर बैठकर ही अपनी पत्नी आरती के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया।

बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान पत्नी चिल्ला रही थी, और मारो…तभी अचानक प्रमोद का शारीरिक संतुलन बिगड़ गया और वह चारपाई से सीधा नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही उसका सिर कमरे की दीवार से बेहद तेज गति से जा टकराया, जिससे वह लहूलुहान होकर अचेत हो गया।

5 दिन पहले ही घर आई थी दुल्हन

घटना के समय कॉलोनी में ही मृतक के दो जीजा भी मौजूद थे। वे आनन-फानन में अचेत प्रमोद को नजदीकी क्लीनिक लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में सबसे भावुक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि प्रमोद की शादी महज दो महीने पहले, 28 मई को हुई थी।

वह अभी पांच दिन पहले (22 जुलाई) ही अपनी पत्नी आरती को गांव से लेकर भिवाड़ी आया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि शादी के 60 दिनों के भीतर ही यह हंसता-खेलता परिवार उजड़ जाएगा।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही थाना फेज तृतीय की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों को बिहार सूचित कर दिया गया है। थाना पुलिस के अनुसार, परिजनों के भिवाड़ी पहुंचने और उनकी औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बाद ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

टोंक के देवली में टेलीकॉम कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने दी जान, कारणों की जांच में जुटी पुलिस

ये भी पढ़ें
Telecom Assistant Manager Dies

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 09:13 pm

Published on:

27 Jul 2026 09:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / भिवाड़ी: ‘और मारो…’ चिल्ला रही थी पत्नी, मारपीट के बीच चारपाई से गिरकर पति की मौत; 2 महीने पहले हुई थी शादी

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: तेज रफ्तार काली SUV ने बुजुर्ग महिला को रौंदा, मौके पर मौत, दो लोग घायल

Bhiwadi
भिवाड़ी

Bhiwadi News: टंकी की दीवार ढही, नहाने आए कई लोग दबे, मासूम की मौत, 2 गंभीर घायल दिल्ली रेफर

Bhiwadi News
भिवाड़ी

Bhiwadi news : आवासीय सोसायटी से लेकर अधूरे फ्लैट एक दशक में हो गए जर्जर

bhiwadi news
भिवाड़ी

भिवाड़ी: विद्युत निगम का सर्किल कार्यालय तीन साल पहले शुरू, बिजली उपकरण रखने जगह नहीं

bhiwadi news
भिवाड़ी

पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण का मामला कोर्ट में लंबित

bhiwadi news
भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.