पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण का मामला कोर्ट में लंबित

भिवाड़ी. काली खोली में प्रस्तावित पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण का मामला फिलहाल लंबित है। कक्षाएं नीमराणा पॉलिटेक्निक कॉलेज में संचालित हो रही हैं। चार ट्रेड में 30-30 सीट हैं, जिसमें अभी 80 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। कॉलेज निर्माण का काम न्यायालय में मामला विचाराधीन होने से रुक गया है। विभाग ने निर्माण के लिए टेंडर लगाया, जिस फर्म को टेंडर दिया, उसे बाद में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। दोबारा निविदा निकाली गई, इसके बाद ब्लैक लिस्ट फर्म कोर्ट से जाकर स्थगन आदेश ले आई। अब मामला कोर्ट से निस्तारित होने के बाद ही कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तब तक छात्रों को अस्थायी रूप से संचालित कॉलेज में ही अध्ययन करना पड़ेगा। इस मामले से पूर्व में विभाग ने जमीन का क्षेत्रफल बढ़ाने और बजट आवंटन अधिक कराने के लिए भी प्रयास किए थे लेकिन सफलता नहीं मिली। तकनीकि शिक्षा विभाग ने बीडा को कॉलेज निर्माण के लिए 16187 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रस्ताव दिया था, जबकि बीडा ने साइट प्लान अनुसार 13 हजार वर्गमीटर भूमि आवंटित की है। वहीं कॉलेज निर्माण के लिए भी पूर्व में 16 करोड़ का बजट आवंटित था, जिसे संशोधित कराने के लिए वित्त विभाग को भेजा गया था। वित्त विभाग ने बजट को घटाकर 10 करोड़ कर दिया। इस तरह कॉलेज निर्माण के लिए भूमि की कमी और बजट में कटौती होने से मामला अटका था। तकनीकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार कॉलेज निर्माण के लिए 16187 वर्गमीटर भूमि की जरूरत है और कॉलेज निर्माण के लिए 20 करोड़ का बजट चाहिए। बीडा से अतिरिक्त भूमि की गई, इस संबंध में प्रक्रिया की गई। वहीं बजट बढ़ाने के लिए भी वित्त विभाग को प्रस्ताव दोबारा भेजा गया। इसके बाद बजट नहीं बढ़ा और भूमि का क्षेत्रफल भी उतना ही रहा, विभाग ने टेंडर लगाकर निर्माण शुरू कराया लेकिन अब निर्माण एजेंसी से विवाद की वजह से काम अटक गया।