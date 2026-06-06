तीन साल बायपास से लेकर भिवाड़ी मोड जलभराव से व्यापार दूभर

भिवाड़ी. करीब तीन साल से उद्योग नगरी और जलभराव शब्द एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। अगस्त 2023 में रैंप निर्मित होने के बाद शुरू हुआ जलभराव का सिलसिला बारिश के अलावा सर्दी और गर्मी में भी पीछे नहीं छोड़ रहा है। जलभराव की वजह से हजारों दुकानदारों का करोड़ों रुपए का व्यवसाय ठप्प हुआ है। इसमें भिवाड़ी के साथ धारूहेड़ा के व्यापारी भी शामिल हैं। बायपास, भगत ङ्क्षसह कॉलोनी, भिवाड़ी मोड, समतल चौक और सेंट्रल मार्केट ऐसे पांच स्थान हैं जो कि बारिश के बाद जलभराव से जूझते हैं। बीते कई वर्ष से यहां जलभराव की समस्या बनी हुई है। बारिश के मौसम में सडक़ों पर नाले बहते हैं। नाले और सडक़ पर अंतर करना मुश्किल होता है। जलभराव की समस्या को दूर करने प्रशासन तमाम दावे करता है लेकिन सभी विफल साबित हो रहे हैं। 15 मई को 34 एमएलडी के एसटीपी का शुभारंभ किया गया था, तब से अब तक 20 में से 15 दिन बायपास के जलभराव में ही बीते हैं। एसटीपी का शुभारंभ होने के बाद भी हरियाणा ने नेशनल हाईवे से रैंप नहीं हटाया है। बारिश के पानी को साहबी नदी में ले जाने के लिए डे्रनेज की डीपीआर तैयार हो रही है। वहीं एसटीपी से शोधित पानी को ले जाने की लाइन के टेंडर हो चुके हैं, कार्यादेश से पहले लाइन के जिस हिस्से का अलाइनमेंट बदला है, उसकी स्वीकृति होनी है।