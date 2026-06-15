Bhiwadi News: टंकी की दीवार ढही, नहाने आए कई लोग दबे, मासूम की मौत, 2 गंभीर घायल दिल्ली रेफर

हादसे में मृत मीना कुमारी (4) की मां अरुणा देवी भी घायल हुईं। अरुणा देवी निवासी पूर्णिया बिहार का बेटा ज्योतिश कुमार (8) भी घायल है। इसके साथ ही श्रीमनी (40) निवासी पश्चिम बंगाल का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिवम (12) और ज्योतिश (8) को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। हौद की दीवार लंच से कुछ मिनट पहले ही दरक कर ढह गई थी, अगर लंच समय में दीवार ढहती तो इसकी चपेट में अधिक लोग आते। लंच से पूर्व हादसा होने से वहां कुछ ही लोग मौजूद थे। अधिकांश श्रमिक साइट पर ही काम कर रहे थे। भिवाड़ी थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि हादसे के बाद मौका निरीक्षण किया गया है। घायलों का इलाज चल रहा है। गंभीर घायलों को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है।