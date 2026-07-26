Rajasthan: तेज रफ्तार काली SUV ने बुजुर्ग महिला को रौंदा, मौके पर मौत, दो लोग घायल

भिवाड़ी। खैरथल-तिजारा जिले के शाहबाद क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर एक परिवार पर भारी पड़ गया। तिजारा थाना क्षेत्र के गांव टिहली में शनिवार शाम एक तेज रफ्तार एसयूवी ने निर्माणाधीन मकान के पास खड़े परिवार के तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।