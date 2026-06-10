Bhiwadi news : आवासीय सोसायटी से लेकर अधूरे फ्लैट एक दशक में हो गए जर्जर

बस स्टैंड स्थित राजीव गांधी आवास के जर्जर भवनों की जांच तकनीकि विशेषज्ञों से कराई गई है। निर्माण की स्थिति कैसी है, आवासीय परिसर में निर्माण संबंधी जो भी खामियां हैं, इसके संबंध में तकनीकि टीम ने जांच रिपोर्ट सौंपी है। जांच रिपोर्ट के बाद यहां साढ़े सात करोड़ से रखरखाव कार्य होगा। सोसायटी में कई जगह निर्माण की स्थिति बहुत खराब है, ऐसी स्थिति में यहां रहने वाले परिवारों को भय उत्पन्न होता है, इसके लिए बीडा ने तकनीकि जांच कराई है। एक बार एमएनआईटी की टीम भी मौके पर आकर फोटो और वीडियोग्राफी कर चुकी है। गत वर्ष जुलाई में झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद सरकार ने प्रदेशभर के स्कूलों की रिपोर्ट ली थी, इसी आधार पर बीडा ने जर्जर आवासीय सोसायटी की जांच कराने का निर्णय लिया था। आवासीय सोसायटी में 120 परिवार एक साथ रहते हैं। घटिया निर्माण की वजह से हादसा हो सकता है। यूआईटी (बीडा) की ओर से निर्मित राजीव गांधी एंकलेव (हरिनाथ सोसायटी) आलमपुर बस स्टैंड की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। यूआईटी ने उक्त फ्लैट का निर्माण 2009 में शुरू कराया और 2017 में आवंटन किया। अभी आवंटियों को यहां निवास करते हुए नौ साल ही हुए हैं लेकिन फ्लैटों के निर्माण में लगाई गई घटिया निर्माण सामग्री का असर दिखने लगा है। फ्लैट देखने पर ऐसा लगता है मानों यह निर्माण कई दशक पुराना हो और अब खंडहर घोषित करने की तैयारी हो। सोसायटी में 160 फ्लैट हैं जिसमें 120 परिवार रहते हैं। यहां रहने वाले परिवार फ्लैट के अंदर रहने पर डरने लगे हैं। फ्लैट के अंदर स्लैब बीम फट चुका है। उसके ऊपर से प्लास्टर झड़ चुका है। सरिए गल चुके हैं। फ्लैट के अंदर और बाहर दीवार हों सभी जगह दुर्दशा दिखाई देती है। दीवारों के अंदर से सीमेंट निकल रहा है। सीलन से ऊपर से नीचे तक दीवार जर्जर हो रही हैं। बीम खराब होने और सरिया गलने से भय लगता है।