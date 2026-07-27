बीकानेर के महाजन में हादसा: खेत के पास जोहड़ में गिरने से पति-पत्नी की मौत, गांव में पसरा मातम

महाजन थाना बीकानेर (पत्रिका फाइल फोटो)
Bikaner News: बीकानेर में महाजन पुलिस थाना क्षेत्र के बडेरण गांव में एक दुखद हादसे में पति-पत्नी की जोहड़ (पानी के कुंड) में डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान बडेरण निवासी सावंतराम मेघवाल और उनकी पत्नी सुलोचना के रूप में हुई है।
घटना की जानकारी मिलते ही महाजन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शवों को जोहड़ से बाहर निकलवाया। महाजन पुलिस थाना प्रभारी भजनलाल लावा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को घटनास्थल पर भेजा गया था।
फिलहाल, पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर सुरक्षित रखवा दिया है। थानाधिकारी ने बताया कि मृतका सुलोचना के पीहर पक्ष के लोगों को हादसे की सूचना दे दी गई है। उनके महाजन पहुंचने के बाद ही पुलिस अग्रिम कानूनी कार्रवाई और शवों के पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस दुखद घटना के बाद से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।
खबर अपडेट की जा रही है…
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग