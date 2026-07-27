बीकानेर के महाजन में हादसा: खेत के पास जोहड़ में गिरने से पति-पत्नी की मौत, गांव में पसरा मातम

फिलहाल, पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर सुरक्षित रखवा दिया है। थानाधिकारी ने बताया कि मृतका सुलोचना के पीहर पक्ष के लोगों को हादसे की सूचना दे दी गई है। उनके महाजन पहुंचने के बाद ही पुलिस अग्रिम कानूनी कार्रवाई और शवों के पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस दुखद घटना के बाद से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।