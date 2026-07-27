Bikaner: तस्कर जेल गए तो 22 साल के युवक ने खड़ा कर लिया MD का नया नेटवर्क, मां से लेकर आता था खेप, गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार आरोपी जामसर थाना क्षेत्र के भैरूंखेड़ा गांव में युवाओं को एमडी की सप्लाई करता था। पूछताछ में उसने पांच से सात अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं। पुलिस इनकी भूमिका की तस्दीक करने के साथ आरोपी से जुड़े पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में एमडी तस्करी के नए नेटवर्क से जुड़े अहम खुलासे हो सकते हैं और मामले में आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) चक्रवर्ती सिंह राठौड़ और कार्यवाहक सीओ सदर शालिनी बजाज के सुपरविजन में सदर थानाधिकारी सुरेंद्र पचार के नेतृत्व में की गई।