27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

Bikaner: तस्कर जेल गए तो 22 साल के युवक ने खड़ा कर लिया MD का नया नेटवर्क, मां से लेकर आता था खेप, गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: बीकानेर में ऑपरेशन नीलकंठ के तहत पुलिस ने 22 साल के करीम बख्श को 8.61 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी मुख्य तस्करों के जेल जाने के बाद मां से खेप लेकर अपना नया नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था।
2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Akshita Deora

Jul 27, 2026

MD Smuggler Arrested

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

Bikaner Drug Smuggling: बीकानेर जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के बीच सदर थाना पुलिस ने एमडी तस्करी के एक नए चेहरे को गिरफ्तार किया है। फत्तीपुरा, भुट्टों का बास निवासी 22 साल के करीम बख्श उर्फ छोटू पुत्र अयूब अली को पुलिस ने 8.61 ग्राम एमडी के साथ पकड़ा है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने करीब छह माह पहले ही नशे की तस्करी शुरू की और मुख्य तस्करों के जेल जाने के बाद खाली हुए बाजार में अपना नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था।

मुख्य तस्करों के जेल जाने के बाद सक्रिय हुआ

सदर थानाधिकारी सुरेंद्र पचार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह एमडी की खेप मेहंदी हसन की मां से लेकर आता था। मुख्य तस्करों की गिरफ्तारी के बाद उसने खुद का नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दिया और नशे के नए ग्राहकों को जोड़ने में जुट गया। पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

गांवों तक पहुंचा रहा था नशे की खेप

पुलिस के अनुसार आरोपी जामसर थाना क्षेत्र के भैरूंखेड़ा गांव में युवाओं को एमडी की सप्लाई करता था। पूछताछ में उसने पांच से सात अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं। पुलिस इनकी भूमिका की तस्दीक करने के साथ आरोपी से जुड़े पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में एमडी तस्करी के नए नेटवर्क से जुड़े अहम खुलासे हो सकते हैं और मामले में आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) चक्रवर्ती सिंह राठौड़ और कार्यवाहक सीओ सदर शालिनी बजाज के सुपरविजन में सदर थानाधिकारी सुरेंद्र पचार के नेतृत्व में की गई।

एमडी तस्करी का नेटवर्क टूटा, नागौर-जोधपुर से जुड़े दो और तस्कर गिरफ्तार

ऑपरेशन नीलकंठ के तहत सदर थाना पुलिस ने नागौर, बीकानेर और जोधपुर तक फैले एमडीएमए तस्करी के नेटवर्क में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नागौर निवासी मोहम्मद अली और महिपाल राइका को जोधपुर से पकड़ा है। दोनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों और मादक पदार्थ की पूरी सप्लाई चेन के बारे में पूछताछ कर रही है।

सदर थानाधिकारी सुरेंद्र पचार ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी नागौर और जोधपुर से एमडीएमए लाकर असलम को उपलब्ध कराते थे। इसके बाद असलम खेप लेकर बीकानेर आता और इसे ताराचंद को सौंपकर भुगतान लेकर लौट जाता था। ताराचंद बीकानेर में अलग-अलग स्थानों पर मादक पदार्थ की सप्लाई करता था। इस मामले में पुलिस भीनासर निवासी ताराचंद सारस्वत और नागौर निवासी असलम उर्फ इस्लामुद्दीन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

Sikar: तान दी थी पिस्टल, लुटेरों से भिड़े गार्ड ने सुनाई आपबीती, ज्वेलरी शोरूम फायरिंग मामले में पुलिस ने बनाईं 14 टीम

ये भी पढ़ें
Sikar Jewelry Showroom Firing

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 10:15 am

Published on:

27 Jul 2026 10:15 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner: तस्कर जेल गए तो 22 साल के युवक ने खड़ा कर लिया MD का नया नेटवर्क, मां से लेकर आता था खेप, गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कैंसर की सटीक जांच के लिए अब एनजीएस मशीन की जरूरत

आचार्य तुलसी कैंसर अनुसंधान केन्द्र आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित संभागी।
बीकानेर

Rajasthan : मालवी ऊंट की नस्ल विलुप्ति के कगार पर, देश में महज 102 सफेद ऊंट बाकी! एनआरसीसी ने शुरू की पहल

Rajasthan only 102 white Malvi camels left in country NRCC launches initiative
बीकानेर

Bikaner: सरकारी अस्पताल में चोरी कर रहा युवक छत से कूदा, गार्ड ने पकड़ा तो मारने की दी धमकी, ICU में भर्ती

Bikaner Crime
बीकानेर

Bikaner Crime: भतीजे ने चाची पर पेट्रोल डालकर लगा दी आग, गंभीर हालत में पीबीएम अस्पताल रेफर

pbm bikaner
बीकानेर

Bikaner: पति की मौत के बाद लिव-इन रिलेशन में रहने लगी 3 बेटियों की मां, पंचायत ने परिवार का किया बहिष्कार

Rajasthan Police
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.