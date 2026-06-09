Pali: सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में स्कूल में तोड़फोड़, सरस्वती मंदिर के कपाट पर लात मारने का वीडियो वायरल

पाली। जिले के सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के बामनेरा स्थित एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अनुशासन और मर्यादाओं को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है। क्षेत्र से विद्यालय परिसर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विद्यालय परिसर में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते और मां सरस्वती के मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाते किशोर दिखाई दे रहे हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो किशोर बारी-बारी से कक्षा-कक्ष के दरवाजे को लात मारकर तोड़ते नजर आ रहे हैं। इस कोशिश में बच्चें एक दरवाजा तोड़ भी देते हैं।