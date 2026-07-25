Pali: खेत में मिला 7 दिन पुराना शव, हाथ और पैर के पंजे खा गए जानवर, FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य, शिनाख्त में जुटी पुलिस

Dead Body Found In Pali: पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के बांडाई गांव के पास स्थित एक खेत में पेड़ से लटका एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर रोहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में शव करीब एक सप्ताह पुराना होने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने FSL टीम की मदद से मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।