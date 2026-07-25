अजमेर मर्डर केस: प्रेम प्रसंग में आड़े आ रहे पति की हत्या, पत्नी और उसके प्रेमी सहित 4 आरोपी गिरफ्तार

एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉ. लालचंद कायल ने बताया कि मुकेश की हत्या सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी। मुकेश की एक आंख के पास और गले पर निशान मिले। बेड पर शव पड़ा था और उसके चारों ओर लाल रंग की जहरीली दवा बिखरी हुई थी। बेड से करीब आठ फीट दूर दवा की बोतल भी मिली थी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि पत्नी ने पहले आरोपियों के साथ मिलकर अपने पति को जबरन जहरीली दवा पिलाई। इसके बाद रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी है। इस मामले को पूरी तरह से आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस ने इस मामले का 24 घंटे में खुलासा करके सभी आरोपियों को को गिरफ्तार कर लिया है।