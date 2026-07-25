Ajmer: हथियारों की खरीद-फरोख्त से जुड़े नेटवर्क का खुलासा, देशी पिस्टल-मैगजीन और जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार

एसपी हर्षवर्द्धन अग्रवाल ने बताया कि जिला स्पेशल टीम प्रभारी शंकर सिंह रावत को संदिग्ध व्यक्ति के हथियार के साथ घूमने की सूचना मिली थी। इसके बाद अजमेर के पीसांगन थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना में बताया गया कि पीले रंग की टी-शर्ट और काले रंग का पजामा पहने एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से भटसूरी से नाड़ की तरफ आ रहा है और उसके पास हथियार होने की संभावना है। सूचना के आधार पर सहायक उप निरीक्षक महावीर प्रसाद, कांस्टेबल सुखाराम सहित पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया गया।