Ajmer : तेज बारिश से टपकने लगे जर्जर स्कूल के कमरे, भड़के ग्रामीण, बच्चों को कक्षा से तुरंत निकाला, की तालाबंदी

वर्षाकाल के बीच स्कूल में तालाबंदी और उग्र प्रदर्शन की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए CBEO वीना अग्रावत, कनिष्ठ अभियंता (JEN) ओमप्रकाश सेन और सरपंच प्रतिनिधि रामदेव डिया तुरंत दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों के आक्रोश को शांत कराया, उनकी न्यायसंगत मांगों को सुना और खातेदारी के इस तकनीकी विवाद को उच्च स्तर पर वार्ता कर जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। प्रशासन की समझाइश और ठोस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने ताला खोला, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी।