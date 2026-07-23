Udaipur Crime : शराब के नशे में हुआ झगड़ा, गुस्साई पत्नी ने पति के सिर पर मारी ईंट, मौके पर हुई मौत

जानकारी के अनुसार, उदयलाल (65 वर्ष) पुत्र सवा कटेरिया का पत्नी भेरकी से किसी बात पर विवाद हो गया। गुस्से में भेरकी ने न आव देख न ताव ईंट उठाकर पति उदयलाल के सिर पर मार दिया। गंभीर चोट लगने से उदयलाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पत्नी के रोने की आवाज सुनकर पुत्र मगनलाल और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्राम पंचायत गोराणा के प्रशासक कन्हैयालाल ने झाड़ोल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही झाड़ोल थानाधिकारी करनाराम पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस उपाधीक्षक विवेकसिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।