उदयपुर : आस्था से अंतिम विदाई तक… मानवता की मिसाल बने सेवा और समर्पण के सारथी

सिंधु सामूहिक सेवा समिति ने सेवा का ऐसा स्वरूप चुना है, जो दिखावा नहीं, बल्कि संस्कारों और आस्था से जुड़ा हुआ है। समिति के अध्यक्ष अशोक खतुरिया के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम पिछले दस वर्षों से गयाजी में सामूहिक पिंडदान यात्राओं का आयोजन कर रही है। समिति से जुड़े जगदीश निचलानी बताते हैं कि अब तक 16 सामूहिक यात्राओं के माध्यम से उदयपुर, आसपास के शहरों के साथ ही मप्र और गुजरात के 1100 परिवारों को गयाजी में अपने पूर्वजों का पिंडदान कराने का अवसर मिला है। समिति का उद्देश्य धार्मिक यात्रा को आसान और किफायती बनाना है, ताकि आर्थिक कारण किसी की आस्था के आड़े न आएं। श्याम निचलानी के अनुसार प्रत्येक यात्रा में 70 से 80 श्रद्धालुओं का समूह शामिल होता है। हर साल फरवरी और नवंबर में पांच दिवसीय यात्रा निकाली जाती है। पवन आहूजा सहित कम से कम चार सेवादार पूरी यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ रहते हैं और हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। राधाकिशन खथुरिया बताते हैं कि ट्रेन टिकट, होटल, जलपान, भोजन, पंडित, नाई, पूजन सामग्री सहित संपूर्ण व्यवस्थाएं समिति करती है। समिति के अशोक खतुरिया, जगदीश निचलानी, श्याम निचलानी, राधाकिशन खथुरिया, किशन तलरेजा, ओमप्रकाश आहूजा, राकेश बजाज, हरीश तनवानी, पवन आहूजा और महेश राजानी जैसे सदस्य बिना किसी स्वार्थ के इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं।