Rajasthan : हनुमानगढ़ में भारी बारिश से मक्कासर गांव में बाढ़ जैसे हालात, करीब 30 घर डूबे, कई परिवार विस्थापित

Rajasthan : राजस्थान में मानसून ने फिर जोर पकड़ लिया है। मौजूदा वक्त में राजस्थान के बीकानेर से मानसून ट्रफ लाइन होकर गुजर रही है। जिस वजह से राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के हनुमानगढ़ के मक्कासर गांव में आज सुबह भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे 20 से 30 घर डूब गए हैं। कई परिवार विस्थापित हो गए हैं। हालात बहुत खराब हो गए हैं। पीड़ित जनता का कहना है कि प्रशासन ने पिछले साल वादा किया था पर निभाया नहीं।